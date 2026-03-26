Le foto di Corelli a Venezia | Racconto il riscatto delle detenute

Il fotoreporter ravennate Giampiero Corelli è protagonista a Venezia con una mostra dedicata alle sue foto scattate tra le detenute. Da alcuni giorni è aperta nel centro culturale della città, esponendo immagini che raccontano le storie di donne in carcere. Il progetto si focalizza sui momenti di riscatto e rinascita vissuti da queste persone, catturati attraverso l'obiettivo di Corelli.

Il fotoreporter ravennate Giampiero Corelli protagonista a Venezia. Da qualche giorno è aperta nel cuore del capoluogo veneto la mostra fotografica “Domani faccio la brava – Donne e madri nelle carceri italiane”, frutto di un progetto iniziato nel 2008 che ha portato Corelli a documentare le condizioni nelle carceri femminili di tutt’Italia. Una quindicina di foto esposte nella prestigiosa sede della Scoletta dei Calegheri di Campo San Tomà, con scatti inediti alle detenute di tredici istituti penitenziari femminili della Penisola visitati, fra cui quelli di Venezia, Roma, Firenze, Messina, Reggio Calabria, Trani, Torino, Palermo, Napoli, Genova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le foto di Corelli a Venezia: "Racconto il riscatto delle detenute" Articoli correlati Leggi anche: “Ingoiano lamette per uccidersi”: il racconto di un soccorritore che è entrato nel Cpr di via Corelli a Milano Le detenute sfrattate dal bradisismo: 180 storie appese al futuro delle LazzarelleLa cooperativa sociale Le Lazzarelle è nata nel 2010 dentro e fuori il carcere femminile di Pozzuoli. Una selezione di notizie su Le foto di Corelli a Venezia Racconto... Temi più discussi: Le foto di Corelli a Venezia: Racconto il riscatto delle detenute; Corelli a Venezia: le donne detenute raccontate in mostra; Il nuovo progetto di Corelli parte da una foto dei Sant'Albertesi; Le fotografie di Corelli all’Azienda agricola Travasoni: ‘Un legame d’acque e di rime’. Le foto di Corelli a Venezia: Racconto il riscatto delle detenuteIl fotoreporter ravennate Giampiero Corelli protagonista a Venezia. Da qualche giorno è aperta nel cuore del capoluogo veneto la ... ilrestodelcarlino.it Carceri femminili italiane: a Venezia gli scatti di Corelli raccontano storie di detenute e madriLa mostra Domani faccio la brava di Giampiero Corelli documenta la vita delle donne nelle carceri italiane attraverso 30 scatti inediti. lavocedivenezia.it Faenzawebtv. . Il fotoreporter Giampiero Corelli porta la sua mostra fotografica "Domani faccio la brava" a Venezia. Oggi anche un convegno dal titolo ""Oltre le sbarre, dimenticate e senza voce". - facebook.com facebook A margine dell’evento Gran Galà del calcio Woman Adicosp, Alice Corelli è stata premiata come Miglior Giovane Under 23 nella stagione 2024/25. #RagazzeGiallorosse #ASRomaFemminile x.com