Sofia Goggia ha ottenuto un terzo posto nella discesa libera di Soldeu, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino disputata in Andorra. La sciatrice italiana si trova ora in corsa per recuperare punti a Vonn e si prepara per le prossime competizioni stagionali. La sua performance rappresenta un passo importante nella classifica generale.

Sofia Goggia ha conquistato un buon terzo posto nella discesa libera di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulle nevi di Andorra. La fuoriclasse bergamasca ha faticato nella prima parte del tracciato, ma poi si è resa protagonista di uno splendido recupero nel penultimo intermedio e si è così meritata il gradino più basso del podio, con un ritardo di 24 centesimi dalla svizzera Corinne Suter e di 0.13 dall’austriaca Nina Ortlieb. La nostra portacolori, capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è riuscita a lasciarsi alle spalle la tedesca Emma Aicher (argento ai Giochi) e la statunitense Breezy Johnson (quinto posto per la fresca Campionessa Olimpica). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia torna in corsa per la Coppa del Mondo di discesa: i punti da recuperare a Vonn e le gare mancanti

Sofia Goggia in testa alla Coppa del Mondo di superG! Il vantaggio sulle avversarie e le gare mancantiSofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la disputa di quattro prove in questa specialità.

Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG. E senza Vonn porte aperte anche in discesaArchiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di...

Temi più discussi: Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto; Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella; Dove vedere la discesa libera femminile con Sofia Goggia (e senza Brignone) a Soldeu.

Goggia torna in pista, diretta discesa libera femminile a Soldeu: Brignone non c’è, sci alpino LIVEDopo la parentesi d'oro delle Olimpiadi di Milano Cortina ricomincia il oggi la Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale di sci alpino femminile, con la discesa libera a Soldeu. Senza Vonn ... corrieredellosport.it

LIVE Discesa donne a Soldeu: Goggia terza, guida Suter. Franzoni cade in prova a Garmisch, Casse è il più veloceGiovanni Franzoni è caduto nella seconda prova cronometrata della discesa di Garmisch. Ieri era stato il più veloce. Franzoni era passato con il miglior tempo al primo intermedio. La prova è ripresa ... gazzetta.it

Oggi si accende la Discesa Libera di Soldeu Le azzurre tornano al cancelletto per una delle gare più intense della stagione: velocità pura, linee al limite e coraggio fino all’ultimo salto. Sofia Goggia a Delago, Curtoni e tutta la squadra: l’Italia c’è non Fe - facebook.com facebook

Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa . x.com