Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez | parole al vetriolo così lo demolisce con una frase

Dopo un periodo di silenzio segnato da indagini e polemiche, Chiara Ferragni ha scelto di condividere il suo punto di vista. In un intervento recente, ha espresso chiaramente le sue opinioni, affrontando con fermezza le vicende che la hanno coinvolta. Le sue parole rappresentano una presa di posizione importante, in un momento in cui il confronto pubblico si fa più intenso.

Dopo un lungo periodo di silenzio, segnato da indagini, polemiche e una pressione mediatica costante, Chiara Ferragni ha deciso di raccontarsi. Lo ha fatto subito dopo la chiusura del procedimento giudiziario che l’ha vista coinvolta per il caso del pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua, concluso con una decisione di non luogo a procedere. Un passaggio che per l’imprenditrice rappresenta molto più di un esito processuale: è la fine di un capitolo difficile, intrecciato anche con il crollo della sua vita privata. Nelle sue parole, infatti, non c’è solo la cronaca giudiziaria, ma anche una presa di distanza netta da Fedez e una riflessione profonda su ciò che è cambiato negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez: parole al vetriolo, così lo demolisce con una frase Leggi anche: Chiara Ferragni, la rinascita tra le lacrime dopo lo tsunami: il processo, il divorzio da Fedez, gli affari crollati. “Faticavo ad alzarmi dal letto” Leggi anche: Chiara Ferragni si racconta. Le parole definitive sul matrimonio con Fedez e sul nuovo amore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chiara Ferragni, la prima intervista (dopo anni): Fedez mi ha abbandonata nel momento del bisogno. Dopo la sentenza, una festa a casa; Chiara Ferragni parla per la prima volta del “nuovo” fidanzato dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera; Chiara Ferragni ha un nuovo amore dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera: si parla di un procuratore sportivo - Gli ultimi rumor; Chiara Ferragni, le prime parole dopo l'assoluzione: È finito un incubo. Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza e parla anche di Fedez - Chiara Ferragni si racconta dopo la sua assoluzione e la separazione da Fedez. bigodino.it

Pandoro gate, Chiara Ferragni in lacrime dopo la sentenza: “È finito un incubo durato due anni” - Chiara Ferragni parla dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate: le lacrime dopo la sentenza e le sue parole fuori dall'aula. donnaglamour.it

Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate: «In tanti sono spariti. Ho sofferto moltissimo per la separazione da Fedez» - La fine di un incubo arrivata in aula, le lacrime, l’abbraccio con i suoi legali e poi il silenzio che lentamente si rompe. msn.com

Nello studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone si brinda al risultato del processo che ha ottenuto un’ora prima con il collega Marcello Bana. Chiara Ferragni, qual è stata la sua prima reazione in aula quando ha sentito che era stata prosciolta «Appena ho s facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

