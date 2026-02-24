Chi è l’ex fidanzata di Chiello l’influencer Christina Bertevello tradita con una fan

Rocco Modello, noto come Chiello, ha attirato l’attenzione dopo la rottura con l’ex fidanzata Christina Bertevello, influencer tradita da una fan. La causa dello scandalo è stata una serie di messaggi e foto compromettenti condivisi sui social, che hanno alimentato le voci di un tradimento. Christina, che aveva appena iniziato a parlare pubblicamente della relazione, ora si trova al centro di un caso che tiene banco online.

Il vero nome di Chiello è Rocco Modello, un cantautore e rapper, diventato famoso nella scena trap e indie pop. Nato a Venosa, in provincia di Potenza, il 9 aprile 1999. Molto attivo sui social, ha un profilo Instagram (con il nickname @chiellofsk), seguito da quasi trecentomila followers, in cui pubblica foto e video riguardanti il suo lavoro, fra tour, album, collaborazioni con altri artisti, e qualche scatto dei viaggi in giro per il mondo e sulla sua vita privata. Attualmente Chiello dovrebbe essere single, ma dal 2019 fino all’inizio del 2025 ci sarebbero stati innumerevoli tira e molla con un’influencer italiana, Christina Bertevello, la quale avrebbe intrapreso di recente un’altra relazione sentimentale con un tatuatore, Mirko Caroletti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

