Le Buchette del vino raccontano storie legate al vino rosso toscano attraverso una mostra che mette in evidenza aspetti di cura e sedimentazione. L'esposizione si sviluppa in cinque eventi eno-musicali, ognuno dedicato a ricordare e condividere le caratteristiche di questa tradizione. La manifestazione si svolge in un luogo storico, dove si intrecciano arte, musica e cultura enologica.

Cura, sedimentazione, sapere. Una mostra come paradigma del tempo, cinque eventi eno-musicali per raccontare i paesaggi culturali del nostro territorio: il filo conduttore sono l’arte, il vino e la melodia, la sfida è quella lanciata da Matteo Faglia e Susanna Parretti, presidenti delle Associazioni culturali Buchette del Vino e Chiave del Vino, e promotori della rassegna in programma da oggi al 31 marzo nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi: il progetto si intitola ’Le Buchette Raccontano. Il Vino e le sue Melodie’, è patrocinato da Città Metropolitana, Comune di Firenze, Regione Toscana, Confcommercio con il sostegno di Marchesi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Buchette del vino raccontano. Il ’rosso toscano’ e le sue melodie

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