Nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi si svolge una mostra dedicata alle buchette del vino, con l’obiettivo di raccontare la storia e la tradizione di queste strutture. Contestualmente, sono programmati cinque eventi eno-musicali che uniscono musica e paesaggi culturali legati al vino, creando un filo conduttore tra l’aspetto storico e quello attuale di questa realtà.

“Le Buchette Raccontano. Il Vino e le sue Melodie” è il titolo della rassegna ideata dalle associazioni culturali Buchette del Vino e Chiave di Vino, in programma da giovedì 26 a martedì 31 marzo nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi (Via Ginori 14), a Firenze. “Una sfida ambiziosa quella che ci siamo dati organizzando questa kermesse - commentano Matteo Faglia e Susanna Parretti, rispettivamente Presidenti delle Associazioni Buchette del Vino e Chiave di Vino – nata dalla comune consapevolezza che il Vino è un valore fondante della nostra cultura e, nel, contempo, uno dei più strategici fattori di promozione e sviluppo territoriale. Storia e innovazione, tradizione e modernità sono i messaggi che vogliamo comunicare per creare la consapevolezza che il nostro Territorio è un patrimonio collettivo da vivere e condividere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Le buchette caccontano il vino e le sue melodie: mostra, incontri ed eno-concerti nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi

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