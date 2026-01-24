le buchette del vino il segreto di firenze

Le buchette del vino sono uno degli aspetti più autentici e nascosti di Firenze. Piccoli ingressi discreti, testimonianze di un passato che ancora vive tra le vie della città. Questi dettagli raccontano storie di convivialità e tradizione, offrendo uno sguardo diverso sulla cultura fiorentina. Scoprire le buchette significa avvicinarsi alle radici di Firenze, oltre le grandi attrazioni, alla scoperta di un patrimonio autentico e quotidiano.

Firenze è una città che non finisce mai di raccontarsi. Oltre ai musei, ai palazzi e alle grandi narrazioni rinascimentali, esiste una geografia minuta, fatta di dettagli che spesso sfuggono allo sguardo distratto. Piccole tracce incastonate nei muri, che trasformano una passeggiata in centro in una caccia al tesoro urbana. Tra queste, le buchette del vino sono forse il segno più discreto e, allo stesso tempo, più raccontabile di un’abitudine che da locale è diventata globale. Si tratta di piccole aperture ad arco, ricavate nei muri dei palazzi storici, dimensionate per permettere il passaggio verticale di un fiasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

