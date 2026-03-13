Gli Stati Uniti si preparano a una possibile invasione di terra in Iran mentre Teheran dichiara di non voler cedere. Nel frattempo, Israele riceve attacchi con bombe a grappolo e il conflitto si espande oltre le operazioni militari, coinvolgendo anche una nuova ondata di propaganda. La situazione si aggrava con eventi che coinvolgono direttamente le principali parti coinvolte nel conflitto.

Roma – Oltre alla guerra sul campo, ormai c’è anche quella della propaganda. Il conflitto entra oggi nella terza settimana e se gli Stati Uniti continuano a porre l’accento sui loro grandi successi militari, il presidente, Donald Trump, ha ammesso che per la caduta degli ayatollah “potrebbe volerci tempo”. Tanto che gli Stati Uniti starebbero inviando in Iran più di 2.200 i soldati per un attacco di terra sull’isola di Kharg. Nel mentre il tycoon ha rifiutato l’aiuto che l’Ucraina aveva offerto sui droni. E un terzo missile intanto è stato abbattuto nei cieli turchi, ma il presidente Erdogan lo ha detto chiaramente: Ankara è determinata a restare fuori dal conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, la fase 3: Usa pronti all’invasione di terra, Teheran “non si piega”. Piovono bombe a grappolo su Israele

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