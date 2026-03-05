Nuove regole per le gare su strada | la Provincia semplifica le autorizzazioni

La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato nuove regole per le gare su strada, semplificando le procedure di autorizzazione. La modifica prevede un processo più rapido e coordinato tra le diverse amministrazioni coinvolte, con l’intento di offrire tempi più certi per l’organizzazione degli eventi sportivi. La misura mira a rendere più efficiente il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni su strada.

La Provincia di Forlì-Cesena introduce una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e garantire tempi certi per l’organizzazione delle manifestazioni. La novità deriva dalla modifica normativa dell’articolo 9 del Codice della Strada. “In un’ottica di collaborazione con il mondo sportivo”, la Provincia invita associazioni e organizzatori “a presentare le richieste almeno 45 giorni prima della data della gara, allegando la documentazione prevista dal regolamento provinciale e la planimetria del percorso di gara.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

