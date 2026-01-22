Deferimenti Trapani-Siracusa decisioni rinviate | altre settimane di grande incertezza

Il Tribunale Federale Nazionale di oggi avrebbe dovuto decidere sui deferimenti di Trapani e Siracusa, coinvolti in questioni amministrative. Tuttavia, le decisioni sono state rinviate, prolungando l’incertezza su una vicenda che interessa entrambe le società. Restano così in sospeso le sorti dei club, con ulteriori settimane di attesa prima di conoscere eventuali sviluppi o eventuali sanzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nulla di fatto per Trapani e Siracusa con il Tribunale Federale Nazionale che oggi avrebbe dovuto esprimersi sulle violazioni amministrative delle quali sono accusati i due club. In particolare, la Sezione Disciplinare ha rinviato la decisione relativa al Trapani al 9 marzo in maniera del tutto inattesa prolungando l’incertezza che regna sul futuro del girone C di Serie C. Il club siciliano rischia l’esclusione dal torneo che comporterebbe la cancellazione di tutti i risultati conseguiti sul campo. Appuntamento al 26 febbraio, invece, per il Siracusa che potrebbe essere penalizzato fino a 6 punti per non avere ottemperato ad alcuni pagamenti nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

