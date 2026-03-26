Gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato colloqui mediati dal Pakistan con l’obiettivo di trovare un accordo che possa porre fine al conflitto. In caso di fallimento delle trattative, si ipotizza la possibilità di un’invasione di terra. Le trattative rappresentano un tentativo di risolvere la disputa senza ricorrere a misure militari, ma le parti sono consapevoli dei rischi legati a un eventuale fallimento.

Da una parte, l’avvio di colloqui mediati dal Pakistan per trovare un’intesa che porti alla fine del conflitto. Dall’altra la messa a punto di un piano militare per un’eventuale invasione di terra qualora non si registrassero progressi diplomatici. È questo lo scenario sul fronte Usa, mentre l’ Iran predispone un piano di risposta piazzando delle mine e dispiegando ulteriori effettivi militari e sistemi di difesa aerea sull’isola di Kharg, in preparazione di una possibile operazione di Washington volta ad assumere il controllo dell’isola. Tuttavia, alcuni funzionari statunitensi ed esperti militari hanno affermato, parlando con Cnn, che un’operazione di terra di questo tipo comporterebbe rischi significativi, tra cui un elevato numero di vittime americane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’azzardo di Usa e Iran per forzare la pace: la minaccia dell’invasione di terra se fallisce la trattativa a Islamabad

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