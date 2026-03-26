Un nuovo brano intitolato «Vincenzo io ci penso» è stato presentato da Tony Malco come omaggio a Vincenzo D'Amico, ex calciatore e figura simbolo della Lazio, scomparso il 1 luglio 2023 all'età di 69 anni. La canzone, scritta in collaborazione con il giornalista Sandro di Loreto, è dedicata al ricordo di D'Amico, riconosciuto sia per la carriera sportiva che per il legame con l'amico.

Un omaggio, un ricordo pieno d'amore per un campione ma soprattutto un amico. Tony Malco presenta «Vincenzo io ci penso», un brano inedito dedicato a D'Amico, bandiera della Lazio, scomparso prematuramente il 1 luglio del 2023 a soli 69 anni, scritto insieme al giornalista Sandro di Loreto. In realtà questo brano è inserito in un disco del cantautore romano intitolato «Quattro» nel quale ci sono canzoni oltre che per Vincenzo D'Amico anche per Giorgio Chinaglia, Luciano, Re Cecconi e Tommaso Maestrelli, quattro eroi del mondo biancoceleste che hanno scritto pagine indimenticabili del club. La presentazione del nuovo lavoro di Malco sabato pomeriggio alle 17 al Circolo Canottieri Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio. una canzone per Vincenzo D'Amico

Articoli correlati

Leggi anche: Lazio. un centro sportivo di Latina per Vincenzo D'Amico

Una canzone dedicata ad Andrea Paci: l’omaggio dei Carnival Boys nel ricordo dell’amico dj viaregginoViareggio, 7 gennaio 2026 – La scomparsa di Andrea Paci, infermiere e disc jockey viareggino, ha lasciato un vuoto a Viareggio.

Pisa - Lazio | 9° giornata Serie A EniLive 25/26 | Simulazione su EA FC 25

Contenuti utili per approfondire Lazio una canzone per Vincenzo D'Amico

Temi più discussi: Lazio, nuovo caso: sparisce una canzone-cult dalla playlist pre-partita. La possibile causa; Paoli, Musica per Roma 'Perdita enorme per la cultura italiana'; Gino Paoli e la Milano portafortuna. Qui, dove non crescono i fiori, trovò successo e due donne della sua vita: Mina e Ornella Vanoni; Laziosound 2026: nuova categoria Interpreti. Iscrizioni aperte!.

Sto qua per te via dall’Olimpico: le ragioni dietro la scelta della LazioFuori un’altra. I tifosi biancocelesti saranno costretti a rinunciare a una delle canzoni che ha accompagnato negli ultimi mesi le partite casalinghe della Lazio. Nelle recenti uscite ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, il cantante Scrima: Non parlerò in radio. Vi spiego perché...Lo Stadio Olimpico non canterà più 'Sto qua per te', il nuovo inno che ha accompagnato l'ultima stagione e mezzo della Lazio. Il motivo è ormai noto a ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, il Milan è già un ricordo: l’Olimpico torna deserto con il Parma. Lo scenario sarà desolante - facebook.com facebook

#Alatri è uno dei centri più antichi del Lazio. Le origini sono antiche come testimoniano le mura ciclopiche e l'Acropoli. Da non perdere il 29 marzo, 1 - 2 e 3 aprile la Settimana Santa che si ripete come ogni anno dal lontano 1835. visitlazio.com/alatri/ #VisitLaz x.com