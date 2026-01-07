Una canzone dedicata ad Andrea Paci | l’omaggio dei Carnival Boys nel ricordo dell’amico dj viareggino

I Carnival Boys hanno dedicato una canzone ad Andrea Paci, amato dj e infermiere di Viareggio, scomparso recentemente. Questo brano rappresenta un omaggio semplice e sincero al ricordo di un amico che ha lasciato un segno nella comunità locale. La loro musica diventa così un modo per mantenere vivo il suo ricordo e onorare la sua memoria.

Viareggio, 7 gennaio 2026 – La scomparsa di Andrea Paci, infermiere e disc jockey viareggino, ha lasciato un vuoto a Viareggio. Morto a 43 anni in seguito a una malattia lo scorso 13 novembre, mancherà molto al mondo del Carnevale. E ora si avvicina il primo Carnevale senza la sua anima musicale pronta a far ballare tutti. Per questo i Carnival Boys, un gruppo di amici di Andrea, ha composto un brano per omaggiarlo. Carnevale Viareggio 2025, vince la papessa di Carlo e Lorenzo Lombardi: esplode la festa sul carro La canzone, dal titolo "Mi ricorderò di te", racconta, pur senza nominare direttamente Andrea Paci, il suo impegno come deejay sui carri del Carnevale di Viareggio e alle feste rionali, ma anche tutto ciò che ha fatto come volontario e soccorritore.

