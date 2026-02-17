Lo stadio della Lazio al Flaminio sarà pronto nel 2032 | Lotito punta su ecosostenibilità e grandi eventi

Il progetto della Lazio per il nuovo stadio Flaminio è stato annunciato dal presidente Lotito, che ha spiegato come l’opera sarà pronta nel 2032. La causa di questa tempistica è legata alla volontà di integrare tecnologie ecosostenibili e di poter ospitare grandi eventi internazionali. La struttura, situata nel cuore di Roma, avrà un’area verde di oltre 10 mila metri quadrati e potrà accogliere circa 40.000 spettatori. I lavori inizieranno nella prima metà del 2027, con l’obiettivo di trasformare il vecchio impianto in un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento.