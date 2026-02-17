Lo stadio della Lazio al Flaminio sarà pronto nel 2032 | Lotito punta su ecosostenibilità e grandi eventi
Il progetto della Lazio per il nuovo stadio Flaminio è stato annunciato dal presidente Lotito, che ha spiegato come l’opera sarà pronta nel 2032. La causa di questa tempistica è legata alla volontà di integrare tecnologie ecosostenibili e di poter ospitare grandi eventi internazionali. La struttura, situata nel cuore di Roma, avrà un’area verde di oltre 10 mila metri quadrati e potrà accogliere circa 40.000 spettatori. I lavori inizieranno nella prima metà del 2027, con l’obiettivo di trasformare il vecchio impianto in un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento.
Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato oggi che il dissenso tra i tifosi e la società esiste e deve essere rispettato, sottolineando che fa parte della passione per i colori biancocelesti.
Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.
