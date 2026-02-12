Frana a Marina di Vietri | sgomberata una famiglia scatta il senso unico alternato sulla Statale 163 Amalfitana

Una frana si è verificata oggi a Marina di Vietri, nel Salernitano. Intorno alle 14.30, il costone sopra via Madonna dell’Arco si è sgretolato, invadendo la strada e danneggiando alcune case vicine. Una famiglia è stata fatta evacuare per sicurezza. La strada statale 163 Amalfitana è stata chiusa al traffico, con il senso unico alternato in vigore per permettere i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Protezione civile, che stanno monitorando la situazione. Nessuno

Il territorio del salernitano continua a cedere: alle 14,35 circa, una frana si è verificata sul costone che insiste su via Madonna dell'Arco nella frazione Marina di Vietri, invadendo una strada che collega alcuni edifici e colpendo con dei detriti alcune case. Nessuna persona è stata coinvolta. Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare che hanno circoscritto l'area. Sul posto anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica e i tecnici per i primi rilievi.

