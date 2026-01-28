Treni lavori sulla Roma-Napoli Come cambia la circolazione | tutte le informazioni

Da stasera alle 23:20 fino alle 3 di venerdì, i treni sulla linea Roma-Napoli via Formia subiranno modifiche. Rete Ferroviaria Italiana ha avviato lavori di potenziamento infrastrutturale e, per consentire i lavori, alcuni treni saranno sospesi o devieranno su percorsi alternativi. I viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi e controllare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie prima di partire.

Modifiche d’orario e percorsi, cancellazioni e variazioni per i convogli tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Interventi per un progetto di rinnovamento tecnologico e infrastrutturale da circa 57 milioni di euro Si tratta, viene spiegato in una nota, di interventi propedeutici all’attivazione - sulla linea Latina-Sezze-Priverno - dell'ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione): un nuovo impianto tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria che comanda e supervisiona contemporaneamente più stazioni ferroviarie da un’unica postazione. “Quando tutti gli interventi del progetto, finalizzati al potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea, saranno conclusi - si legge in una nota di Rfi -, si garantirà un incremento dei livelli di regolarità della circolazione e maggiore efficienza nella manutenzione”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Roma Napoli

Autostrade per l’Italia hanno annunciato la chiusura dell’uscita di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud.

Per circa un mese, tra Roma e Napoli saranno in atto modifiche alla circolazione notturna dei treni, dovute a lavori programmati nelle stazioni di Minturno e Villa Literno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Napoli

Argomenti discussi: Treni, nel weekend rischio disagi sulla linea AV per lavori a Firenze; Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni; Ferrovie, Firenze in tilt 24 e 25 gennaio: cosa succede ai treni alta velocità; Ripresa dell'Alta Velocità, dopo lo stop per lavori a Firenze.

Treni, lavori sulla Roma-Napoli. Come cambia la circolazione: tutte le informazioniModifiche d’orario e percorsi, cancellazioni e variazioni per i convogli tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Interventi per un progetto di rinnovamento tecnologico e infrastrutturale da circa 57 milion ... latinatoday.it

Lavori sulla Napoli-Bari, altri 14 giorni senza treni tra la Puglia e RomaDalle ore 10.30 del 2 febbraio alle ore 15.00 del 15 febbraio partono gli interventi sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Ecco le modifiche ai percorsi sulle tratte coinvolte ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un 56enne di Napoli è stato arrestato per tentata truffa aggravata. Ha provato a raggirare un'anziana di Roma presentandosi come un Carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi x.com

FEBBRAIO A SHARM EL SHEIKH! Parti da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania e concediti una settimana di vero relax al Fruit Village – Seti Palm Beach 4*! 7 notti All Inclusive in Camera Deluxe PREZZO FINITO A PERSONA: 1 e 8 feb - facebook.com facebook