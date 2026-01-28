Treni lavori sulla Roma-Napoli Come cambia la circolazione | tutte le informazioni
Da stasera alle 23:20 fino alle 3 di venerdì, i treni sulla linea Roma-Napoli via Formia subiranno modifiche. Rete Ferroviaria Italiana ha avviato lavori di potenziamento infrastrutturale e, per consentire i lavori, alcuni treni saranno sospesi o devieranno su percorsi alternativi. I viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi e controllare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie prima di partire.
Modifiche d’orario e percorsi, cancellazioni e variazioni per i convogli tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Interventi per un progetto di rinnovamento tecnologico e infrastrutturale da circa 57 milioni di euro Si tratta, viene spiegato in una nota, di interventi propedeutici all’attivazione - sulla linea Latina-Sezze-Priverno - dell'ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione): un nuovo impianto tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria che comanda e supervisiona contemporaneamente più stazioni ferroviarie da un’unica postazione. “Quando tutti gli interventi del progetto, finalizzati al potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea, saranno conclusi - si legge in una nota di Rfi -, si garantirà un incremento dei livelli di regolarità della circolazione e maggiore efficienza nella manutenzione”.🔗 Leggi su Latinatoday.it
