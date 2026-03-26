Lavori pubblici chiesto l' arresto del vicesindaco di Torricella

Oggi a Torricella, i carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori e dipendenti comunali, nell’ambito di un’indagine sui lavori pubblici. La misura è stata richiesta nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge diversi soggetti del municipio. Nessuna delle persone coinvolte è stata ancora arrestata.

Terremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove oggi carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori, dipendenti comunali e imprenditori. Tra gli indagati figura il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Michele Franzoso, nei cui confronti vengono contestati dieci capi d’imputazione e una richiesta di misura cautelare in carcere. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, spaziano dalla turbativa d’asta alla corruzione, fino all’autoriciclaggio. Nell’inchiesta risultano coinvolti anche un consigliere comunale di maggioranza e i vertici dell’ufficio tecnico del Comune.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lavori pubblici, chiesto l'arresto del vicesindaco di Torricella Articoli correlati Regione Campania, chiesto l’arresto del consigliere ZanniniEletto alle ultime regionali con Forza Italia, il politico di Mondragone è indagato per corruzione e concussione. Forza d'Agrò, false residenze per la rielezione. Chiesto l’arresto del sindaco MiliadòA reggere le fila dell’operazione sarebbe stato direttamente il sindaco , che avrebbe agito per avere vantaggi elettorali nella competizione dove... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavori pubblici Temi più discussi: Il MIT chiarisce che l’incremento del quinto previsto dall’Allegato II.12 del Codice dei contratti opera solo nel sistema di qualificazione SOA; DIP anche per servizi e forniture? Il MIT chiarisce quando non è necessario; Tunnel subportuale, al tavolo in Regione chiesto il mantenimento dello svincolo per il centro città; L’oasi verde San Felice procede. Lavori pubblici, chiesto l'arresto del vicesindaco di TorricellaTerremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove ieri i carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori, dipendenti ... quotidianodipuglia.it Porto di Gela, la storia infinita: campionamenti ripetuti, lavori che non partonoFondi Eni promessi e burocrazia paralizzante: la lunga odissea del dragaggio tra studi continui e cantiere mai avviato ... lasicilia.it L’Amministrazione comunale sta portando avanti un piano organico di lavori pubblici che si sviluppa lungo delle direttrici fondamentali, una tra queste la cura del patrimonio comunale. REALIZZAZIONE DI CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI CA - facebook.com facebook Approvato nella seduta di Consiglio del 2 marzo 2026. Lavori pubblici per oltre 2 milioni e mezzo, cura del territorio, fiscalità equa, sostegno alle famiglie, sociale e servizi alla x.com