La procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini, eletto con Forza Italia, nell’ambito di un’indagine per sospetti di corruzione e concussione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti giudiziari sulla trasparenza e legalità dell’attività politica nella regione Campania. Zannini, al momento, non ha commentato la richiesta delle autorità.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto del consigliere regionale campano Giovanni Zannini, eletto con Forza Italia, nell’ambito di un’indagine che ipotizza i reati di corruzione e concussione. Nello stesso procedimento è stata avanzata anche la richiesta di divieto di dimora per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio di Castel Volturno e titolari della Spinosa Spa, azienda specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana e dei suoi derivati. Secondo gli inquirenti, l’ipotesi di corruzione riguarderebbe un intervento sollecitato a Zannini dai due imprenditori per superare ostacoli amministrativi legati alla realizzazione di un impianto produttivo, con l’impegno del consigliere, all’epoca presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, a interessarsi presso gli uffici regionali in cambio di una gita su uno yacht di lusso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regione Campania, chiesto l’arresto del consigliere Zannini

Corruzione, chiesto arresto per Giovanni Zannini, consigliere regionale della CampaniaLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia.

Campania, chiesto l’arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia: “Corruzione e concussione”La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Regione Campania, giunta Fico mai riunita e in ritardo sul bilancio. E i partiti litigano ancora sulle commissioni in Consiglio; Eav, Ferrante: governo disponibile a risolvere inefficienze trasporti in Campania; Spesi 70 milioni per ridurre le liste d'attesa: la Corte dei Conti analizza la sanità in Campania; Trasporti, la Regione Campania: Dai treni ai servizi, il piano per la svolta.

Chiesto l'arresto per corruzione per Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania - La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l'arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) indagato per i reati ... msn.com

Chiesto l'arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia è indagato per corruzione - La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l'arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) indagato per i reati di corruzione e ... lostrillone.tv

Cultura, Fico: stop temporaneo alla nomina del dg Scabec Le politiche culturali restano una priorità per la Regione Campania. A ribadirlo è Roberto Fico, che annuncia la sospensione dell’iter per l’individuazione del direttore generale della Scabec. La decisio - facebook.com facebook