Forza d' Agrò false residenze per la rielezione Chiesto l’arresto del sindaco Miliadò

A Forza d'Agrò, il sindaco è stato coinvolto in un'indagine che riguarda false residenze presentate per la rielezione. Secondo le accuse, sarebbe stato direttamente lui a orchestrare l'operazione con l’obiettivo di ottenere vantaggi elettorali durante la competizione per il secondo mandato. È stato richiesto l’arresto del primo cittadino.

A reggere le fila dell’operazione sarebbe stato direttamente il sindaco, che avrebbe agito per avere vantaggi elettorali nella competizione dove correva per la riconferma. È l’accusa formalizzata dalla Procura della Repubblica di Messina al culmine delle indagini sulle false residenze a Forza d’Agrò, avviate in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2024. Un’inchiesta che scuote il Palazzo e gli amministratori e che vede indagate complessivamente 65 persone. La Procura ritiene vi sia l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al falso in atto pubblico, reato che viene contestato al sindaco Bruno Miliadò, rieletto due anni fa, ai consiglieri comunali di maggioranza Emanuele Di Cara e Pippo Bondì, ai tre agenti della Polizia locale e ad altre 59 persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

