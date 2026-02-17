Il tratto di A14 Pescara nord-Roma est è il terzo più caro d' Italia | nella top ten anche quello Ancona sud–Pescara nord

Il tratto di A14 tra Pescara nord e Roma est, che ha visto aumentare i pedaggi a gennaio 2026, si conferma tra i più costosi d’Italia. La ragione di questa posizione, secondo le tariffe attuali, risiede nel fatto che il pedaggio per questa tratta arriva a 21,40 euro, rendendola la terza più cara nel paese. Un dettaglio concreto: anche se l’aumento non ha coinvolto questa porzione di autostrada, il suo costo rimane elevato rispetto ad altre tratte, come quella tra Ancona sud e Pescara nord, che si trova anch’essa nella top ten delle più costose.

Il “ritocco” ai pedaggi autostradali scattati a gennaio 2026 non ha interessato il tratto di A14 Pescara nord-Roma est, ma quel tratto autostradale è comunque il terzo più caro d’Italia con i suoi 21,40. A stilare la classifica, sulla base dell'indagine Altroconsumo sugli aumenti, è l'agenzia Adnkrons rilevando una mappa disomogenea del Paese, come commenta all'agenzia di stampa Nicola Teofilo (Immobiliare.it), sottolineando che i “ritocchi” ai pedaggi non dipendono da una scelta discrezionale, ma da un meccanismo regolato. Nella top 10 dei tratti autostradali più cari troviamo anche un altro tratto di A14 che interessa il nostro territorio e cioè quello Ancona sud–Pescara nord: 10,60 euro la tariffa e cioè 10 centesimi in più rispetto al costo che aveva fino all’anno scorso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo: chiuso un tratto, disagi al traffico per la Puglia Fra Ortona e Pescara nordUn tratto dell'A14 tra Ortona e Pescara Nord è stato chiuso a causa di un assalto a un portavalori in Abruzzo, causando disagi nel traffico verso la Puglia.

Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sudNella mattinata di lunedì 5 gennaio, sulla A14 tra Ortona e Pescara sud, si è verificato un assalto a un portavalori.

