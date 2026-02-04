Lavori America' s Cup polveri sottili nell' aria di Bagnoli | i dati Arpac

Da settimane i residenti di Bagnoli si chiedono cosa stia davvero succedendo nell’aria. I lavori per l’America’s Cup hanno portato polveri sottili sopra i livelli consentiti, secondo i dati diffusi dall’Arpac. La preoccupazione cresce tra chi vive in zona e si sente disturbato dal continuo sollevamento di polvere. Nessuno sa ancora quanto dureranno questi disagi, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti.

I dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite Da settimane i residenti del quartiere di Bagnoli, dove sono in corso i lavori di riqualificazione per l'America's Cup, si stanno interrogando sull'aria che respirano. Numerosi mezzi meccanici e camion sono costantemente all'opera, sollevando nuvole di polvere da terreni che, per un secolo circa, hanno assorbito l'inquinamento di una delle acciaierie più imponenti del Paese. I rilevamenti della centralina mobile Arpac posizionata temporaneamente a Bagnoli tra il 30 gennaio e il 2 febbraio effettivamente restituiscono un quadro che potrebbe destare preoccupazioni.

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

