Lavoratori in somministrazione | paga oraria media a 15,28 euro stipendio oltre 2.139 euro

Da quotidiano.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le retribuzioni nel settore della somministrazione sono state caratterizzate da una paga oraria media di 15,28 euro e uno stipendio mensile superiore a 2.139 euro. Questi dati si riferiscono ai lavoratori impiegati in questa modalità contrattuale, in un contesto di mercato del lavoro segnato da incertezze economiche e geopolitiche.

Roma, 26 marzo 2026 – Nel 2025, in un mercato del lavoro attraversato da incertezze economiche e geopolitiche, il dato che spicca nel settore della somministrazione è quello delle retribuzioni. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tramite Agenzia per il Lavoro, infatti, gli stipendi registrano una crescita del 3,6%: la paga media oraria sale a 15,28 euro e la retribuzione media mensile raggiunge i 2.139,66 euro. Un segnale che, insieme alla tenuta del fatturato del comparto (+1,4%), indica come il lavoro tramite Agenzia continui a rappresentare un segmento strutturato, qualificato e tutelato del mercato occupazionale. Le analisi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lavoratori in somministrazione paga oraria media a 1528 euro stipendio oltre 2139 euro
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