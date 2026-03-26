Lavoratori in somministrazione | paga oraria media a 15,28 euro stipendio oltre 2.139 euro

Nel 2025, le retribuzioni nel settore della somministrazione sono state caratterizzate da una paga oraria media di 15,28 euro e uno stipendio mensile superiore a 2.139 euro. Questi dati si riferiscono ai lavoratori impiegati in questa modalità contrattuale, in un contesto di mercato del lavoro segnato da incertezze economiche e geopolitiche.

Roma, 26 marzo 2026 – Nel 2025, in un mercato del lavoro attraversato da incertezze economiche e geopolitiche, il dato che spicca nel settore della somministrazione è quello delle retribuzioni. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tramite Agenzia per il Lavoro, infatti, gli stipendi registrano una crescita del 3,6%: la paga media oraria sale a 15,28 euro e la retribuzione media mensile raggiunge i 2.139,66 euro. Un segnale che, insieme alla tenuta del fatturato del comparto (+1,4%), indica come il lavoro tramite Agenzia continui a rappresentare un segmento strutturato, qualificato e tutelato del mercato occupazionale. Le analisi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoratori in somministrazione: paga oraria media a 15,28 euro, stipendio oltre 2.139 euro Articoli correlati Leggi anche: Gualtieri predica il salario minimo e poi paga i lavoratori 4,5 euro l’ora Salario minimo nei bandi pubblici a Polignano: più punti a chi paga i lavoratori almeno 9 euro all'oraLe aziende che applicheranno la paga di almeno 9 euro all'ora, ai dipendenti impegnati nei cantieri di lavori pubblici, avranno maggiori possibilità... Una raccolta di contenuti su Lavoratori in somministrazione paga... Temi più discussi: Somministrazione, con i rinnovi stipendi in aumento del 3,6%; Ecco il nuovo Piano Sanitario Welfare per i lavoratori in somministrazione; Licenziamenti Bayer. Protesta degli informatori con contratto in somministrazione | Fedaiisf Federazione; Jesolo, gli albergatori: Stipendi bassi? Falso, oggi i lavoratori scelgono. Ma bisogna puntare su alloggi e benefit. Mercato del lavoro, Assolavoro: in calo i contratti a termine, paga oraria a 15,28 euroL’analisi elaborate dall'Osservatorio Datalab di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ... italiaoggi.it Licenziamenti Bayer. Protesta degli informatori con contratto in somministrazionePer la prima volta in 125 anni di presenza in Italia, l’azienda ha aperto una procedura di licenziamento collettivo: 49 lavoratrici e lavoratori diretti ... fedaiisf.it Una ventina di lavoratori dell'ospedale di Bolzano sono a rischio licenziamento. Sono i manutentori di impianti vitali, ma il loro appalto è in scadenza e non si hanno notizie di rinnovo #ioseguoTgr @TgrRai x.com Oltre 200mila lavoratori coinvolti, i nuovi lavori nell'era dell'AI, ecco il primo Contratto Collettivo per le professioni innovative. Le novità e a chi è rivolto - facebook.com facebook