Da sei mesi senza stipendio | dopo Natale e Capodanno anche la Befana di fronte all' azienda

Da sei mesi i lavoratori non ricevono il salario, e la situazione si è aggravata con l’assenza di risposte da parte dell’azienda. Dopo Natale e Capodanno, anche la Befana si presenta senza alcuna soluzione o comunicazione ufficiale. La mancanza di prospettive e di incontri programmati mette in difficoltà chi vive quotidianamente questa incertezza, evidenziando la necessità di un intervento chiaro e tempestivo.

"La peggiore notizia e l'assenza di notizia ed la situazione in cui siamo adesso. Non abbiamo altre date per la riconvocazione del tavolo: i lavoratori hanno passato qui il Natale e passeranno la notte di Befana".Francesca Ciuffi, sindacalista Sudd Cobas, ha così fatto il punto in merito alla.

