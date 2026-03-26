L’automotive si arruola

Fino a pochi mesi fa, nello stabilimento Volkswagen di Osnabrück, in Bassa Sassonia, venivano prodotti i modelli T-Roc cabriolet. La produzione di questa vettura è stata sospesa, e ora lo stabilimento si occupa di altre attività. La decisione ha portato a una modifica nelle operazioni quotidiane dell’impianto.

Libero scambio e sicurezza “inscindibili”. L'accordo tra l'Ue e l'Australia Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'Italia Fino a pochi mesi fa dallo stabilimento Volkswagen di Osnabrück, in Bassa Sassonia, uscivano T–Roc cabriolet. Adesso, invece, la casa tedesca sta trattando con Rafael – la società di stato israeliana che produce l’Iron Dome – per trasformare quella fabbrica in un sito di componenti per la difesa. Non missili, ma camion per il trasporto degli intercettori, rampe di lancio e generatori. Lo stabilimento impiega 2.300 addetti ma nel 2027 smetterà di produrre auto. Volkswagen ha provato a venderlo a Rheinmetall, il colosso degli armamenti, ma le trattative si sono arenate a fine 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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