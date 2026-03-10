Venerdì scorso, la presidente del Consiglio ha chiamato Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Secondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì per complimentarsi per la performance festivaliera. “La tua Per sempre sì è pure un regalo per il referendum” avrebbe dichiarato la premier a Salvatore Michael Sorrentino, vero nome dell’artista partenopeo. Una semplice battuta? Forse. O forse no. Secondo il quotidiano, infatti, all’interno di Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo. Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da Vinci

Articoli correlati

Leggi anche: “La tua ‘Per sempre sì’ è un regalo per il referendum”: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comiziVenerdì scorso, tra un vertice per la crisi internazionale con Macron, Starmer e Merz sul conflitto in Iran, Giorgia Meloni ha ritagliato qualche...

Tutto quello che riguarda Per sempre sì è un regalo per il...

Temi più discussi: Bufera su Per sempre sì di Sal Da Vinci: interviene prof Galiano; Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sì; Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato?: Enrico Galiano risponde; Sanremo, Gianna Fratta boccia testo e melodia della canzone di Sal da Vinci: Siamo spacciati, sono affranta - FoggiaToday.

Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci per il referendum: Per sempre sì sarà il ritornello elettoraleGiorgia Meloni chiama Sal Da Vinci per il referendum: Per sempre sì sarà il ritornello elettorale: i dettagli ... ilnapolista.it

Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sìFdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese ... repubblica.it

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com