Auto avvolta dalle fiamme | intervengono i Vigili del fuoco

Questa sera a Pisa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Aurelia Sud per spegnere un’auto avvolta dalle fiamme. Intorno alle 18:21, i pompieri sono arrivati sul posto e hanno spento l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa é intervenuta alle 18:21 di martedì 10 febbraio in via Aurelia Sud nel comune di Pisa per l'incendio di un'auto. All'arrivo sul posto la vettura parcheggiata nelle vicinanze di un negozio era completamente avvolta dalle fiamme. Il personale dei Vigili del fuoco ha estinto l'incendio e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di competenza. Non sono stati segnalati feriti.

