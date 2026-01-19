Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli | chi è il manager che ha conquistato l’attrice

Ambra Angiolini, nota attrice italiana, è stata recentemente vista mano nella mano con Pico Cibelli, il suo manager. Dopo un periodo di riservatezza e di distacco dai riflettori, la coppia sembra aver ritrovato stabilità. Questa nuova relazione ha attirato l’attenzione dei media, offrendo uno sguardo sulla vita privata dell’attrice, che sembra aver lasciato alle spalle momenti di maggiore esposizione pubblica.

Dopo un lungo periodo trascorso lontano dalle cronache rosa e dalla fine di storie d’amore molto esposte, Ambra Angiolini sembra aver finalmente voltato pagina. L’artista, che ha segnato la cultura pop italiana fin dai tempi di Non è la Rai, è tornata al centro dell’attenzione per una novità nella sua vita privata che non è passata inosservata agli occhi dei curiosi e degli esperti del settore. L’occasione per questa rivelazione è stata una prestigiosa sfilata milanese firmata Emporio Armani, dedicata alle divise azzurre per i prossimi Giochi Invernali. Ambra ha solcato il red carpet stringendo la mano a Pico Cibelli, vertice assoluto di Warner Music Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

