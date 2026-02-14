Fucile passamontagna e droga nel casolare | scatta il blitz incastrata una coppia

Una coppia è stata arrestata dopo che la polizia ha trovato un fucile, un passamontagna e droga in un casolare isolato tra Torre Vado e Morciano di Leuca. La scoperta è avvenuta durante un blitz mirato, che ha portato alla perquisizione dell’edificio abbandonato, usato come nascondiglio. Gli agenti hanno trovato anche alcune dosi di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento.

Dopo settimane di appostamenti tra Torre Vado e Morciano, la polizia irrompe in un’abitazione rurale: sequestrati un’arma a canne mozzate rubata, munizioni, cocaina e crack. In due in carcere MORCIANO DI LEUCA – Non era un semplice casolare di campagna quello nascosto tra le distese che separano la marina di Torre Vado e Morciano di Leuca. Per settimane, gli uomini del commissariato di polizia di Taurisano, sotto il coordinamento del commissario capo Federica Mele, hanno osservato nell’ombra, convinti che dietro quel silenzio rurale si celasse qualcosa di molto più sinistro di un deposito agricolo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Fermato in A1 con una pistola clandestina sotto il sedile: scatta il blitz a casa e spunta la droga Durante un controllo sull'autostrada A1, un uomo è stato trovato in possesso di una pistola clandestina nascosta sotto il sedile. Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugi I carabinieri di Villaricca hanno messo a segno un grande blitz contro lo spaccio di droga. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti Argomenti discussi: Armi da guerra, esplosivo, munizioni: scovato un arsenale d'assalto, arrestato un uomo a Oschiri; Oschiri. Un arsenale da guerra in casa: fucili d’assalto, silenziatori e chili di esplosivo | VIDEO. Torre Vado (LE), droga e fucile rubato in casa: arrestati un 33enne e una 26enneA Torre Vado (LE) arrestati un 33enne e una 26enne: in casa cocaina, crack e un fucile rubato con munizioni. Un agente lievemente ferito durante l’intervento. trmtv.it Un arsenale da guerra e droga nella casa di campagna. Arrestato un uomoUn uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di droga ai fini di spaggio. linkoristano.it Fucili militari, pistole, esplosivi, detonatori e puntatori laser, ma anche una parrucca, passamontagna, giubbotti antiproiettile e disturbatori di frequenze: la scoperta dei carabinieri #Gallura facebook