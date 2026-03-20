L’Atalanta celebra la prima convocazione in nazionale del suo giovane talento, Marco Palestra, che il 20 marzo 2026 ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra. La società bergamasca si mostra orgogliosa di vedere il proprio canterano indossare la casacca della nazionale, confermando il talento cresciuto nel settore giovanile, mentre il futuro del giocatore è già indirizzato verso Bergamo.

Bergamo, 20 marzo 2026 – La prima volta in azzurro di Marco Palestra fa sorridere anche l’Atalanta, proprietaria del giocatore. Dea ben rappresentata nell’elenco dei convocati dal ct Gattuso per i playoff di qualificazione ai Mondiali: su ventotto giocatori chiamati quattro sono atalantini, ovvero il portiere Marco Carnesecchi, il difensore Giorgio Scalvini e gli attaccanti Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. E poi appunto Palestra, che sta giocando a Cagliari in prestito annuale dove, avendo continuità di rendimento in maglia rossoblu, è definitivamente esploso. Valutazione da 40 milioni . La prossima estate il 21enne esterno milanese... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palestra in nazionale, l’Atalanta si gode il suo canterano. E il futuro sarà a Bergamo

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