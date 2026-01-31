Basket femminile Venezia-Schio è il big match della 17esima giornata di Serie A1

Domenica 17 gennaio si gioca uno dei match più attesi della 17esima giornata di Serie A1 femminile, Venezia contro Schio. Le due squadre scendono in campo con grande voglia di vincere, in una giornata che promette spettacolo e intensità. Tutte le partite della giornata si disputano nello stesso giorno, a partire dalle 12, e gli appassionati sono già pronti a seguire le azioni.

Tutto pronto per la diciassettesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Le cinque partite in programma si giocheranno tutte domenica 17 gennaio, con un folto programma che verrà inaugurato alle 12.00. Le sfide, a cinque turni dal termine del campionato, iniziano a diventare decisive per le posizioni play-off. Si parte, come detto, alle ore 12.00 con il match tra La Magnolia Molisana Campobasso e la Dinamo Sassari, sfida importante per le posizioni della post-season. Alle ore 18.00, invece, l'O.ME.P.S Battipaglia ospiterà le Panthers Roseto per ritrovare la vittoria dopo nove sconfitte consecutive.

