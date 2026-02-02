Calcio a 5 femminile serie A 15^ giornata Cmb stellare in ginocchio le campionesse d’Italia del

Nel calcio a 5 femminile, la 15ª giornata di Serie A ha regalato una sorpresa. Le campionesse d’Italia del Falconara sono state battute nettamente dal Cmb, che ha conquistato la sua 15ª vittoria di fila. La squadra lucana ha dimostrato di essere in grande forma e ora punta a consolidare il suo primato in classifica.

Le campionesse d'Italia in carica del Falconara, detentori del titolo conquistato l'anno precedente, sono state sconfitte in maniera netta dal Cmb, formazione lucana che ha portato a termine una striscia vincente di 15 vittorie consecutive nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5. La partita, disputata nella 15ª giornata del torneo, si è conclusa con un secco 5-1 in favore delle lucane, che hanno dominato per tutta la durata del match. Il risultato ha messo in evidenza non solo la forza offensiva del Cmb, ma anche la fragilità difensiva delle campionesse di Osaka Falconara, che hanno perso il controllo del gioco già nei primi minuti.

