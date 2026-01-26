La Carmen di Bizet venerdì e domenica al Teatro Donizetti

Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, il Teatro Donizetti ospita la produzione de “Carmen” di Bizet, realizzata dai Teatri di Opera Lombardia. Due rappresentazioni in un nuovo allestimento, che offrono un’occasione per assistere a un classico della lirica in un contesto di qualità e attenzione ai dettagli. Un evento da non perdere per gli appassionati e gli amanti del teatro musicale.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, doppio appuntamento per la lirica al Donizetti in un nuovo allestimento dei Teatri di Opera Lombardia. Sarà Carmen, uno dei titoli operistici più amati di sempre, a chiudere la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Il capolavoro di Georges Bizet andrà in scena al Teatro Donizetti venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, in un nuovo allestimento dei Teatri di Opera Lombardia. Lo spettacolo nasce in occasione dei 150 anni dalla prima rappresentazione ed è frutto di una coproduzione che coinvolge, oltre a Bergamo, i teatri di Brescia, Cremona, Pavia, Como, Modena, Piacenza e Ravenna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Carmen di Bizet venerdì e domenica al Teatro Donizetti Leggi anche: Il Balletto Nazionale del Teatro dell’Opera Rumena porta la magia di “Cenerentola” al Donizetti Leggi anche: Al Teatro Civico di Rho arriva ‘La Tragédie de Carmen’, per la prima volta in Lombardia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Pisa - Teatro Verdi, presentata la nuova produzione di Carmen. Il capolavoro di Bizet torna dopo 12 anni con la regia di Tonon e la direzione di Venezi; Una Carmen piena di libertà. Doppio sold out a Pisa: Viva e fuori dagli schemi; Spettacolo: la nuova produzione di 'Carmen' porta al Verdi anche una mostra sui toreri; Carmen di Bizet al Teatro Sociale di Rovigo. La Carmen di Bizet venerdì e domenica al Teatro DonizettiL’APPUNTAMENTO. Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, doppio appuntamento per la lirica al Donizetti in un nuovo allestimento dei Teatri di Opera Lombardia. ecodibergamo.it Venezi sorprende l’opera italiana con una Carmen rivoluzionaria, pubblico estasiato e critica divisa sul nuovo stileVenezi in trionfo con la sua CarmenUna bacchetta sotto i riflettoriAl Teatro Verdi di Pisa, la direzione di Beatrice Venezi nella Carmen di Georges B ... assodigitale.it La mia recensione della Carmen di Bizet al Teatro Verdi di Pisa, pubblicata oggi su Libero. Chi si aspettava un’esecuzione catastrofica, chi sperava di vedere Beatrice Venezi intimidita e prostrata di fronte all’attacco mediatico subito da settembre a oggi, rimarr facebook

