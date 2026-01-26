La Carmen di Bizet venerdì e domenica al Teatro Donizetti

Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, il Teatro Donizetti ospita la produzione de “Carmen” di Bizet, realizzata dai Teatri di Opera Lombardia. Due rappresentazioni in un nuovo allestimento, che offrono un’occasione per assistere a un classico della lirica in un contesto di qualità e attenzione ai dettagli. Un evento da non perdere per gli appassionati e gli amanti del teatro musicale.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, doppio appuntamento per la lirica al Donizetti in un nuovo allestimento dei Teatri di Opera Lombardia. Sarà Carmen, uno dei titoli operistici più amati di sempre, a chiudere la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Il capolavoro di Georges Bizet andrà in scena al Teatro Donizetti venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.30, in un nuovo allestimento dei Teatri di Opera Lombardia. Lo spettacolo nasce in occasione dei 150 anni dalla prima rappresentazione ed è frutto di una coproduzione che coinvolge, oltre a Bergamo, i teatri di Brescia, Cremona, Pavia, Como, Modena, Piacenza e Ravenna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

