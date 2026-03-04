presentato a salerno il progetto un goal al bullismo

A Salerno, presso il Centro San Giuseppe nel Quartiere Italia, si è tenuto ieri un convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola per presentare il progetto “Un Goal al Bullismo”. L’evento ha coinvolto insegnanti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di discutere iniziative e strategie contro il fenomeno del bullismo nelle scuole.

L’iniziativa promossa da ANP e Antica Scuola Medica Salernitana coinvolgerà gli studenti tra gli 11 e i 17 anni con una mappatura del fenomeno nelle scuole della provincia. SALERNO – Si è svolto ieri, presso il Centro San Giuseppe nel Quartiere Italia, un importante convegno di aggiornamento promosso dall’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. L’incontro è stato l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo programma educativo “Un Goal al Bullismo”, ideato dall’Antica Scuola Medica Salernitana APS e gestito dalla Federazione Regimen Salerni, in collaborazione con ANP Salerno. L’iniziativa, coordinata dal presidente provinciale ANP prof. 🔗 Leggi su Zon.it

