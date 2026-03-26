L’Arcivescovo Moscone presente all’Udienza Generale con Papa Leone

Mercoledì scorso, durante l’udienza generale, era presente anche l’arcivescovo Franco Moscone. Si trovava tra i fedeli della parrocchia del Buon Pastore di Vieste, insieme ai cresimandi. L’evento si è svolto con la partecipazione del Papa Leone, che ha incontrato i presenti nel pomeriggio.

Presente all’Udienza Generale di mercoledì scorso anche il nostro arcivescovo, padre Franco Moscone, al fianco dei cresimandi della parrocchia del Buon Pastore di Vieste. “Ardenti di carità, dediti al bene e coraggiosi missionari” IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’Arcivescovo Moscone presente all’Udienza Generale con Papa Leone Articoli correlati Udienza Generale 21 gennaio 2026, Papa Leone XIV: potente messaggio sull’incontro con GesùPapa Leone all’Udienza Generale di oggi ha proseguito l’illustrazione della costituzione dogmatica Dei Verbum ricorda che in Gesù abbiamo una... Udienza Generale 14 gennaio 2026, Papa Leone XIV: “Solo l’amicizia con Dio è la nostra salvezza”Papa Leone XIV ha iniziato il ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II e ha sottolineato che solo l’amicizia con Dio è per noi salvezza. Aggiornamenti e notizie su Arcivescovo Moscone Temi più discussi: Una panchina lilla per non restare soli; San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presente; San Giovanni Rotondo traslazione di Padre Pio | l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presente. San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presenteSan Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presente In occasione della traslazione del corpo di ... ilsipontino.net Casa Sollievo della Sofferenza: mons. Moscone ha invitato Leone XIV a visitare la struttura nel 2026 per 70° di inaugurazioneVenerdì 4 luglio, l’arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, mons. Franco Moscone, in qualità di presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg), ... agensir.it San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presente - facebook.com facebook