Udienza Generale 14 gennaio 2026 Papa Leone XIV | Solo l’amicizia con Dio è la nostra salvezza

Il Papa Leone XIV, durante l'udienza generale del 14 gennaio 2026, ha avviato un ciclo di catechesi dedicato al Concilio Vaticano II. In questa occasione, ha sottolineato che la vera salvezza si trova nell'amicizia con Dio, considerata elemento fondamentale per il cammino di fede dei credenti. Un messaggio di riflessione e di impegno spirituale, volto a rafforzare il rapporto personale con il divino.

Papa Leone XIV ha iniziato il ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II e ha sottolineato che solo l'amicizia con Dio è per noi salvezza. Durante l'Udienza Generale di oggi 14 gennaio, che si è svolta in Aula Paolo VI, papa Leone XIV ha dato inizio, come preannunciato la scorsa settimana, al ciclo di catechesi. #PapaLeoneXIV accolto da un grande applauso al suo arrivo nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale. Il nuovo ciclo di catechesi è dedicato all'eredità del #ConcilioVaticanoII.

