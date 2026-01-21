Durante l’Udienza Generale del 21 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha approfondito il significato dell’incontro con Gesù, sottolineando come questa relazione ci permette di conoscere Dio in modo diretto e personale. Richiamando i principi della costituzione dogmatica Dei Verbum, il Papa evidenzia l’importanza di questa conoscenza relazionale come fondamento della fede cristiana, invitando i fedeli a riflettere sull’importanza dell’esperienza di Gesù nella vita di ogni credente.

Papa Leone all’Udienza Generale di oggi ha proseguito l’illustrazione della costituzione dogmatica Dei Verbum ricorda che in Gesù abbiamo una conoscenza relazionale di Dio. Si è svolta stamattina la consueta Udienza Generale del mercoledì tenuta da papa Leone XIV. IN Aula Paolo VI il pontefice ha incontrato i pellegrini e ha proseguito il ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II. In particolare ha continuato quanto iniziato mercoledì scorso, e cioè l’illustrazione della costituzione dogmatica Dei Verbum sulla Rivelazione divina. “Dio si rivela in un dialogo di alleanza, nel quale si rivolge a noi come amici“, dice il papa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale 21 gennaio 2026, Papa Leone XIV: potente messaggio sull’incontro con Gesù

Udienza Generale 14 gennaio 2026, Papa Leone XIV: “Solo l’amicizia con Dio è la nostra salvezza”Il Papa Leone XIV, durante l'udienza generale del 14 gennaio 2026, ha avviato un ciclo di catechesi dedicato al Concilio Vaticano II.

Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano IINella prima Udienza Generale del 2026, papa Leone XIV invita a riflettere sul Concilio Vaticano II, evidenziando l'importanza di conoscere e approfondire gli insegnamenti di questo evento fondamentale per la Chiesa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Udienza Generale; Il Papa ai Neocatecumenali: grazie per il bene alla Chiesa. Avanti uniti, senza chiusure; L’udienza generale di papa Leone XIV di mercoledì 14 gennaio; Chiesa Cattolica - Mercoledì 21 Gennaio 2026 – ore 10.00 Fatebenefratelli di Benevento. Accoglienza delle Reliquie di SANTA BERNADETTE SOUBIROS.

Udienza Generale, Leone XIV: Per conoscere Dio dobbiamo accogliere la sua umanità integraleNel corso dell’udienza generale tenutasi nell’Aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha ripreso il ciclo di catechesi dedicato ai Documenti del Concilio Vaticano II ... interris.it

Il Papa, perso il valore della dignità umana, preghiamo per la paceIl Papa, nell'udienza generale, ha lanciato un nuovo appello per la fine dei conflitti in corso nel mondo: Preghiamo per la pace, in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdit ... msn.com

#PapaLeoneXIV: "Per conoscere Dio in Cristo dobbiamo accogliere la sua umanità integrale". Il Papa proseguendo la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II, ha dedicato la catechesi dell'udienza generale all'incarnazione di Cristo: "La verità di x.com

#PapaLeoneXIV nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale accolto dai tanti fedeli, arrivati da tutto il mondo, con il coro "Papa Leone". Il Papa, riprendendo il ciclo di catechesi su “I Documenti del Concilio Vaticano II”, incentra la sua meditazione sul tema: 'Co - facebook.com facebook