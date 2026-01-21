Volto da animale cuore da eroe i molti personaggi dell’Ara Pacis | visita per bambini

L’Ara Pacis, con i suoi personaggi scolpiti, invita bambini e famiglie a un viaggio tra storia e natura. Attraverso narrazioni semplici e coinvolgenti, si scoprono i legami tra passato e presente, tra uomo e ambiente. Un percorso educativo che stimola curiosità e consapevolezza, offrendo un’occasione per conoscere e riflettere sulle radici della nostra cultura e del nostro mondo.

Appuntamento domenica 25 gennaio, alle 10,30, al Museo dell'Ara Pacis. Lupi, serpenti, la dea Tellus. quali segreti stanno cercando di svelarci? Attraverso letture, racconti e giochi i molti personaggi dell'Ara Pacis accompagnano alla scoperta della bellezza e della fragilità della natura. Immersi nella storia della Roma antica si potrà vivere un'esperienza pensata per riflettere e immaginare insieme. L'attività è a cura dei volontari del Servizio Civile Universale, in collaborazione con Biblioteca Centrale Ragazzi. Attività gratuita con pagamento del biglietto d'ingresso al museo secondo tariffazione vigente, ingresso gratuito per i possessori di MIC card.

