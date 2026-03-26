L’appello di Valditara | Social devastanti dobbiamo vietarli ai più piccoli

Un rappresentante del settore dell’istruzione ha espresso preoccupazione riguardo all’uso dei social media tra i bambini. In un appello pubblico, ha affermato che le piattaforme digitali sono spesso associate a fenomeni di odio, sfide pericolose e anonimato, e ha sottolineato la necessità di vietarne l’accesso ai più giovani. La proposta mira a limitare l’uso dei social nei gruppi di età più bassi.

“I social possono essere devastanti tra odio, sfide estreme e anonimato: vietarli ai più piccoli non è più rimandabile”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista al “Corriere della Sera”. Il ministro collega episodi di violenza come quello di Bergamo anche all’influenza negativa delle piattaforme digitali, sottolineando che si tratta di un fenomeno globale. Valditara sulla prof aggredita a Bergamo: “Social devastanti, la scuola non può fare tutto”. “È infatti – aggiunge – un fenomeno che non riguarda solo l’Italia. Serve però anche una svolta culturale. Noi siamo stati i primi a muoverci prevedendo l’educazione al rispetto e a introdurre il supporto psicologico gratuito per gli studenti in difficoltà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’appello di Valditara: “Social devastanti, dobbiamo vietarli ai più piccoli” Articoli correlati Docente accoltellata, social nel mirino. In Parlamento proposta di legge per vietarli agli under 15. Valditara: “Occorre accelerare l’approvazione”Social network nel mirino dopo il grave fatto di sangue accaduto ieri in provincia di Bergamo dove un alunno di 13 anni ha accoltellato un'insegnante... Autismo: una nuova scuola per Nicolò, l'appello ai Ministri Valditara e LocatelliNicolò ha tredici anni, è un bambino autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una... Aggiornamenti e notizie su L'appello di Valditara Social... Temi più discussi: Savigliano, il Cravetta-Marconi insorge contro la riforma Valditara: l’appello di 45 docenti; Riforma degli Istituti Tecnici, allarme dei docenti: Appello al ministro Valditara; Riforma degli istituti tecnici: 45 docenti dell’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano scrivono al ministro Valditara; Reintegrate il preside Bruno Spechenhauser. L’appello dalla Colombia dei matematici Bruno D’Amore e Martha Fandino Pinilla. Riforma degli istituti tecnici: 45 docenti dell’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano scrivono al ministro ValditaraRiforma degli istituti tecnici: 45 docenti dell’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano scrivono al ministro Valditara perchè sospenda i cambiamenti ... ideawebtv.it Riforma degli Istituti Tecnici: forte preoccupazione – appello urgente al Ministro Valditara per una revisione condivisapoliticamentecorretto.com - Riforma degli Istituti Tecnici: forte preoccupazione – appello urgente al Ministro Valditara per una revisione condivisa ... politicamentecorretto.com Valditara: “L’autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie”. https://www.orizzontescuola.it/valditara-lautorevolezza-dei-docenti-e-la-difesa-del-personale-scolastico-sono-alla-base-del-pa - facebook.com facebook Prof accoltellata in una scuola della Bergamasca, Valditara: "Impatto negativo dei social" #bergamo x.com