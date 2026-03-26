Docente accoltellata social nel mirino In Parlamento proposta di legge per vietarli agli under 15 Valditara | Occorre accelerare l’approvazione

Un episodio di violenza in provincia di Bergamo ha coinvolto un insegnante di 13 anni che ha accoltellato una docente di francese. In seguito all’accaduto, in Parlamento è stata presentata una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni. Il ministro dell’Istruzione ha chiesto di accelerare i tempi di approvazione della norma.

Social network nel mirino dopo il grave fatto di sangue accaduto ieri in provincia di Bergamo dove un alunno di 13 anni ha accoltellato un'insegnante di francese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamenti e notizie su Docente accoltellata

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