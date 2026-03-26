L’aperitivo con lo Champagne Krug fa… Rumore

Nel cortile di Portrait Milano si è svolto un aperitivo con Champagne Krug, caratterizzato da un sottofondo di conversazioni e il passaggio di bicchieri. Le luci sono state basse e l’atmosfera intima, mentre i partecipanti hanno assaporato le bollicine del noto champagne francese. L’evento ha avuto luogo in un contesto di incontri informali, tra un brindisi e l’altro.

Nel cortile di Portrait Milano, tra luci basse e un via vai di bicchieri e conversazioni, l’aperitivo prova a cambiare passo. Da Rumore, l’American bar firmato Beefbar e ispirato alle atmosfere e all’estetica di Raffaella Carrà, prende forma “Note d’Aperitivo X Krug”, un format che mette insieme musica dal vivo e Champagne con l’ambizione di trasformare un rito cittadino in qualcosa di più costruito. L’operazione nasce insieme alla Maison Krug, fondata nel 1843 a Reims, e arriva dopo un primo test andato in scena a gennaio. Ora si passa alla serialità: un appuntamento al mese, dalle 19 alle 21, per attraversare primavera ed estate con una formula che punta sull’immersione sensoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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