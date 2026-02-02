Olivier Krug ha presentato a Milano il millesimato di Krug per l' annata 2013 un' esaltazione di agrumi abbinata a piatti di pesce ed esplosioni di freschezza

Olivier Krug ha presentato a Milano il millesimato 2013 di Krug, definito come un’esplosione di agrumi. La bottiglia è stata accompagnata da piatti di pesce, che hanno esaltato la sua freschezza. Krug ha spiegato che questa annata ha una storia particolare, legata a un clima che ha ritardato la maturazione delle uve e ha portato a una vendemmia tardiva, conclusa solo a metà ottobre.

«O gni bottiglia di Krug racchiude una storia unica e per l' annata 2013 il racconto è talmente nitido da meritarsi un titolo preciso: "Esaltazione di agrumi" – ha spiegato Olivier Krug, sesta generazione della famiglia e dal 2017 Ambasciatore della Maison – L'identità di questo Champagne nasce da un andamento climatico segnato da un ritardo vegetativo iniziale e da una vendemmia tardiva, conclusasi solo nella seconda metà di ottobre». « Il momento chiave è stato proprio la raccolta, divisa in due atti da un brusco cambio meteorologico.

