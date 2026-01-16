Ladro fa rumore mentre cerca di svaligiare un locale i residenti lo scoprono e lo fanno arrestare

Nelle prime ore di venerdì 16 gennaio, a Rimini, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano pregiudicato in seguito a un tentato furto aggravato. Il ladro, disturbato dal rumore mentre cercava di svaligiare un locale, è stato scoperto dai residenti e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo, che portava con sé un’arma, è stato immediatamente sottoposto a fermo.

La Polizia di Stato di Rimini, nella prime ore di venerdì (16 gennaio), ha tratto in arresto un cittadino italiano pluri pregiudicato per il reato di tentato furto aggravato e porto d'armi per cui non è ammessa licenza. Attorno alle 4,15, le Volanti sono state inviate in viale Pascoli presso.

