L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria su Harmont & Blaine, marchio coinvolto in un’indagine su presunte pratiche commerciali scorrette. La decisione arriva dopo una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che ha richiesto anche una sospensione temporanea dei messaggi pubblicitari del brand. La vicenda si concentra sui possibili comportamenti anticoncorrenziali e sulle conseguenze per il mercato della moda.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria - con sub-procedimento cautelare per la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari - nei confronti di Harmont & Blaine. La società, si legge in una nota dell’Antitrust, avrebbe svolto attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie (il cosidetto ambush marketing) in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Harmont & Blaine ha infatti diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari nei quali - anche in abbinamento ai segni distintivi della società - viene spesso ripreso il simbolo olimpico (costituito dai cinque cerchi colorati) eo utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando così in maniera diretta e testuale la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano-Cortina, Antitrust avvia istruttoria su Harmont & Blaine

Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Antitrust

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Antitrust

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026: Agcom avvia procedimenti per la rivendita dei biglietti; Agcom verifiche sul canale Web Falsissimo.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Agcom avvia procedimenti per la rivendita dei bigliettiNei giorni scorsi l'Agcom ha aperto due procedimenti nei confronti di altrettanti operatori internazionali attivi nel settore del secondary ... msn.com

Milano-Cortina, operazione contro bagarinaggio: venduti biglietti dei Giochi con prezzi maggiorati per più di 100 eventiProcedimenti dell'Agcom per due operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing: hanno commercializzato a prezzi più alti rispetto a quelli nominali ticket per le cerimonie di ... milano.corriere.it

In occasione di Milano Cortina 2026 sono moltissime le mostre organizzate in giro per l’Italia per celebrare l’appuntamento olimpico - facebook.com facebook

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com