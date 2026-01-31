Milano-Cortina Antitrust avvia istruttoria su Harmont & Blaine

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria contro Harmont & Blaine. L’accusa è che l’azienda abbia usato metodi di marketing parassitario per sfruttare i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione arriva dopo le segnalazioni di pratiche che potrebbero aver tentato di approfittare dell’evento senza rispettare le regole. Ora si attendono sviluppi e eventuali provvedimenti.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria ufficiale nei confronti della società Harmont & Blaine, accusata di attività di marketing parassitario in vista dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L'azione è scattata su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che ha individuato comportamenti ritenuti in contrasto con le norme sulle pratiche commerciali leali. L'obiettivo dell'istruttoria è verificare se la società abbia sfruttato indebitamente il prestigio dell'evento olimpico per promuovere i propri prodotti, senza essere tra gli sponsor ufficiali della manifestazione.

