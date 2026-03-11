’emergenza non è fermare i cani potenzialmente pericolosi ma capire quanti sono i casi Lo studio | 54 episodi dal 2009 al 2025

Uno studio condotto da ricercatori di varie università italiane ha analizzato i casi di aggressione da parte dei cani in Italia, evidenziando che dal 2009 al 2025 si sono verificati 54 episodi. L’indagine si è concentrata sulla quantità di episodi senza approfondire le cause, cercando di colmare la mancanza di dati ufficiali. La ricerca ha coinvolto diverse istituzioni universitarie del Paese.

Uno studio condotto da ricercatori di diverse Università italiane ha analizzato per comprendere, in assenza di fonti ufficiali, diversi aspetti legati ai casi di aggressione da parte dei cani in Italia. Hanno evidenziato, ad esempio, che le persone più a rischio sono anziani e bambini e che la maggioranza dei casi avviene in famiglia ma che solo la prevenzione e la corretta educazione delle persone può scongiurare altri casi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La proposta di legge sui “cani potenzialmente pericolosi” non piace ma ci sono poche, carenti e non considerate alternativeIl mondo della cinofilia dibatte sugli "errori" contenuti in una proposta di legge della Regione Lombardia che mira, tra le altre cose, a obbligare a...

"L’Emilia Romagna sostenga la proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi"“Quanto accaduto a Colorno, dove un cagnolino è stato ucciso durante una normale passeggiata serale e il proprietario è rimasto ferito nel tentativo...

Un cane morde una batteria al litio e provoca un incendio in casa: l'animale si salva

