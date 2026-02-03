Nuova luce nella sala comunale Più efficienza e consumi ridotti

La sala comunale del municipio si rinnova con un nuovo impianto di illuminazione. L’intervento di manutenzione ha migliorato l’efficienza energetica e ridotto i consumi, portando luce nuova in uno degli spazi più importanti per le cerimonie e gli incontri ufficiali.

L’aula magna del Comune si rinnova, grazie a un intervento di manutenzione che ha interessato l’impianto di illuminazione della sala di rappresentanza. Nei giorni scorsi, le maestranze dell’ufficio tecnico comunale hanno provveduto alla sostituzione e al ripristino funzionale delle luci, per garantire un’illuminazione adeguata agli incontri agli eventi programmati dal Comune, migliorando al contempo l’ efficienza energetica. Le lampade a incandescenza sono state sostituite con quelle a led, più performanti e a basso consumo, mentre nei cassettoni del prestigioso soffitto dell’aula sono state rimpiazzate le lampade non più funzionanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova luce nella sala comunale. Più efficienza e consumi ridotti Approfondimenti su Sala Comunale Consumi, DS Smith: “Overpackaging ostacolo a efficienza e sostenibilità” Cisterna, nuova luce all'ex Palazzo Comunale dopo il restauro Cisterna rinnova il proprio centro storico con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione nell’ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sala Comunale Argomenti discussi: Nuova luce nella sala comunale. Più efficienza e consumi ridotti; Una luce sempre accesa alla Sala Luttazzi del Magazzino 26; Nuova luce su Palazzo Vertemate: completato il restyling illuminotecnico; L’illuminazione di design secondo gli AD100: ecco 15 idee e tendenze per la casa nel 2026. Nuova luce nella chiesa di San Paolo. Il restauro scorre nel videomappingUn flusso di luce che illumina la storia antica di ‘San Paolo’. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri nella chiesa in piazza Schiatti, la presentazione e proiezione del video mapping 3d site – specific ... ilrestodelcarlino.it Una nuova luce per il Campo Mater Domini di Mesagne. Con l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione, lo sport incontra l’energia pulita e una visione più sostenibile del futuro. Un progetto che valorizza il territorio e guarda avanti, grazie a scelte co - facebook.com facebook Da una ricerca interdisciplinare, una nuova luce sui #tumori: sviluppata una piattaforma di microscopia integrata per catturare la dinamica delle #CelluleTumorali, utile per comprendere i processi alla base della progressione tumorale e agire su di essi cnr.it/ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.