L’allarme di Confindustria | Rischiamo la recessione Stime di crescita tagliate

Confindustria ha lanciato un allarme sulla possibilità di una recessione in Italia, segnalando una diminuzione delle stime di crescita. Attualmente si verifica un momento di difficoltà economica, con una riduzione delle aspettative di sviluppo del paese. La situazione è influenzata da fattori internazionali come la guerra tra Iran e alleati occidentali, il prezzo dell’energia e le capacità di reazione dell’Europa come sistema.

C’è un confine sottile, in queste ore, tra rallentamento e recessione per l’Italia. E quel confine passa per Hormuz, per la durata della guerra tra Iran e asse Usa-Israele, per il prezzo dell’energia e per la capacità dell’Europa di reagire come sistema economico e politico. Il rapporto di primavera del Centro studi di Confindustria fotografa con crudezza il rischio: se il conflitto si chiudesse entro gli ultimi giorni di marzo, il Pil italiano nel 2026 verrebbe già ritoccato al ribasso al +0,5%, ma se la crisi si trascinasse fino a giugno, il Paese finirebbe in stagnazione e se lo choc dovesse accompagnare tutto il 2026, lo scenario diventerebbe recessivo, con un Pil in calo dello 0,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’allarme di Confindustria: "Rischiamo la recessione". Stime di crescita tagliate Articoli correlati Guerra in Iran, Confindustria taglia le stime sul pil: “Stagnazione con altri quattro mesi di conflitto, recessione se dura tutto il 2026”Il centro studi di Confindustria disegna un quadro a tinte fosche rispetto alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e... Crescita sì, crescita no. La variante Iran per l’Italia nelle previsioni di ConfindustriaPer le imprese italiane è tempo di fare i primi, veri, conti con la crisi in Medio Oriente e la sostanziale chiusura dello stretto di Hormuz. Aggiornamenti e notizie su L'allarme di Confindustria Rischiamo la... Temi più discussi: Allarme Confindustria sull’export abruzzese: con la guerra si rischiano danni fino a 200 milioni di euro; Iran, Confindustria lancia l'allarme: Con la guerra rischio recessione. Tagliate le stime di crescita del Pil per il 2026; L’allarme di Confindustria: Rischiamo la recessione. Stime di crescita tagliate; Iran, con una guerra lunga rischio recessione. L’allarme del Centro studi Confindustria. Orsini, appello a governo e opposizioni per un atto di responsabilita’ condivisa. L’allarme di Confindustria: Rischiamo la recessione. Stime di crescita tagliatePil ritoccato al ribasso: +0.5%. Sale la tensione per lo choc energetico . Il presidente Orsini: Subito un tavolo con le imprese, servono misure urgenti. quotidiano.net Guerra in Iran, allarme Confindustria: Pil a rischio recessione e stangata energetica per le impreseCon le previsioni di primavera, il centro studi di Confindustria taglia le stime di crescita valutando l’impatto del conflitto in Iran. Tre scenari: nel peggiore, quello di una guerra che si protragga ... altovicentinonline.it Le prime stime sulle vendite di Marathon, condivise da Alinea Analytics, sono piuttosto deludenti e non esaltanti. Il futuro del gioco Bungie è a rischio (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Secondo le stime #TEHA, l’impatto potenziale della Rigenerazione Urbana sul PIL sarebbe di 1.594 miliardi di euro nel periodo 2025-2050 e attiverebbe un'occupazione potenziale pari a quasi 14 milioni di ore lavorate. x.com