Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver trasmesso in diretta su Telegram le coltellate sferrate a una insegnante di francese. La scena è stata condivisa sui social network, con il giovane che voleva mostrare l’aggressione in tempo reale. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La vendetta voleva farla "in diretta", riprendendo e trasmettendo sui social network l'aggressione alla professoressa di francese. E per fare questo lo studente tredicenne di Trescore Balneario arrestato dai carabinieri si era appeso al collo uno smartphone e l'aveva sintonizzato su Telegram. Per trasmettere in Rete l'orrore che stava per commettere: uccidere l'insegnante vestito come Rambo, tuta mimetica, maglietta attillata e coltello. Con l'arma ha colpito più volte la docente e avrebbe potuto ammazzarla davvero se non fossero intervenuti un insegnante e due bidelli a fermarlo. Emergono aspetti inquietanti dall'aggressione avvenuta nel paesino in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bergamo, il 13enne arrestato ha trasmesso in diretta Telegram le coltellate alla prof

Articoli correlati

Il 13enne ha accoltellato la prof mentre era in diretta su Telegram: prelevato materiale a casa, forse esplosivoIl tredicenne avrebbe accoltellato la prof di francese, Chiara Mocchi, a Trescore Balneario (Bergamo) mentre faceva una diretta su Telegram.

Il 13enne di Trescore Balneario ha accoltellato la prof in diretta Telegram. Sequestrato esplosivo a casa del ragazzinoPantaloni mimetici, maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, una pistola scacciacani nello zaino e il telefonino legato al collo per mandare in...

Aggiornamenti e notizie su Bergamo il 13enne arrestato ha...

Chi è il 13enne che ha accoltellato la prof di francese e perché lo ha fatto: telefonino al collo per riprendere l’aggressioneTrescore, il ragazzino interrogato per ore in caserma dai carabinieri che vogliono capire i motivi del raid: un gesto folle oppure legato a difficoltà scolastiche? Ascoltati anche i genitori dello stu ... msn.com

Prof accoltellata, lo studente 13enne non è imputabile: «Aveva il telefono al collo per filmare tutto». Come sta l'insegnanteIl ragazzino di 13 anni, studente di terza media, che questa mattina alle 7.45 ha accoltellato Chiara Mocchi, la professoressa di francese, alla scuola media Leonardo Da Vinci di ... leggo.it