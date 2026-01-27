Sanità Rubano | Bene l’impegno dell’Asl di Benevento sulle Case di Comunità

L’impegno dell’ASL di Benevento, guidata dalla dottoressa Tiziana Spinosa, nel rafforzare le Case di Comunità rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza territoriale e ottimizzare l’utilizzo dei servizi sanitari locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Apprezzo molto l’impegno profuso dal direttore generale dell’ASL di Benevento, la dottoressa Tiziana Spinosa, nel guidare il percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale attraverso le Case di Comunità, infrastrutture fondamentali per potenziare la presa in carico dei cittadini e ridurre il ricorso improprio ai Pronto Soccorso. È positivo vedere una visione gestionale chiara e orientata al miglioramento della salute pubblica, così come il monitoraggio attento e la determinazione nel rispettare i tempi fissati per il completamento delle strutture. Peccato, però, che altri dirigenti di strutture sanitarie complesse – come la dottoressa Morgante, direttore generale del San Pio di Benevento – non mostrino lo stesso livello di competenza e interesse verso la salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

