Battipaglia ondata di furti in appartamento | è caccia ai ladri

A Battipaglia si registra un aumento di furti in appartamento nelle ultime ore, coinvolgendo diverse zone del centro e della periferia. Le forze dell'ordine stanno intensificando le indagini per identificare i responsabili e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. È importante adottare misure di prevenzione e rimanere aggiornati sulle eventuali comunicazioni ufficiali.

Un’ondata di furti ha colpito nelle ultime ore Battipaglia, interessando diverse aree del centro e della periferia. Sono tre gli episodi principali finora accertati. Il primo colpo è avvenuto in un condominio di Viale della Libertà. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi si sono introdotti nell'appartamento e, dopo aver messo a soqquadro le stanze, sono fuggiti con un bottino di denaro contante e oggetti di valore. Dinamica analoga nel quartiere Serroni Alto, dove un'altra abitazione è stata violata e svaligiata di soldi e preziosi. Un terzo tentativo è stato segnalato al rione Sant'Anna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

